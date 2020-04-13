На Колыме в рамках нацпроекта отремонтируют около 100 названных в честь космонавтов улиц

Магаданская область в этом году примет участие в проекте, согласно которому в России отремонтируют порядка 100 улиц, проспектов и бульваров, носящих имена прославленных космонавтов и ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия по ремонту дорог проходят в Магаданской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного с начала 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне, 12 апреля, весь мир отмечал Международный день космонавтики, сообщает ТАСС.

«В (всероссийскую) программу дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошли порядка 100 улиц, проспектов и бульваров, носящих имя прославленных космонавтов либо ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики. <...> В Магадане в рамках нацпроекта в 2020 году отремонтирую три участка дорог, один из них - от улицы Гагарина до проспекта Карла Маркса. Кроме того, будут обновлены участки от кольцевой развязки 31 квартала до проспекта Ленина, а также сделан капитальный ремонт 990 метров улицы Майской в микрорайоне Снежный», – сообщили в пресс-службе. Сумма и источники необходимых на эти цели средств пока не уточняются.

По данным областных властей, большинство «космических» улиц в регионе названы в честь первого человека в космосе, советского космонавта Юрия Гагарина – всего 37 улиц. Все они включены в программу ремонта. Помимо этого, туда вошли улицы, носящие имя Константина Циолковского – основоположника теоретической космонавтики, обосновавшего использование ракет для полетов в космос, а также улицы, названные в честь Сергея Королева - основателя практической космонавтики. Также в список попали улицы имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, первого побывавшего дважды в космосе человека Владимира Комарова и многих других российских космонавтов. Планируется, что на этих улицах будут отремонтированы проезжая часть, прилегающие к ней территории, а также будет реконструировано внешнее электроснабжение.

В правительстве отметили, что ситуация с коронавирусной инфекцией никак не отразится в этом году на реализации национального проекта. Предприятия, работающие в сфере дорожного хозяйства, отнесены к непрерывно действующим организациям. Их работа в период сложной эпидемиологической ситуации в стране не прекращается.