Роспотребнадзор дал совет по выбору антисептика

Эффективный кожный антисептик должен содержать антимикробные действующие вещества, например, спирты, причем их содержание должно быть не менее 60%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В эффективном кожном антисептике, вне зависимости от формы его выпуска (гель, салфетки и так далее), должны содержаться антимикробные действующие вещества, например, спирты, которые являются наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности. Для обеспечения быстрого антимикробного действия их содержание должно быть не менее 60%», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что антисептик должен иметь наименование «средство дезинфицирующее», а на его этикетке должно быть указано, что он предназначен для гигиенической обработки рук.

Ранее сообщалось, что выпуск антисептиков в России увеличили в шесть раз.

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