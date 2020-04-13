Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге

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13 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращения добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

Советская практика борьбы с эпидемиями актуальна и сегодняФото: Дынин Исаак/Фотохроника ТАСС
Массовая изоляция людей, срочные действия силовиков по отлову нарушителей карантина и масштабная дезинфекция – все это в нашей стране уже было, причем всего лишь пятьдесят лет назад. Речь идет о вспышке холеры на юге СССР. Как советской власти удалось быстро и эффективно подавить распространение опасной болезни и какие уроки этого события до сих пор актуальны? Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...

Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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              Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге

              13 апреля 2020, 09:09

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Роскачество провело повторное исследование туалетной бумаги, выявив в продукции одной из марок энтеробактерии, говорится в сообщении организации.

              Эксперты повторно исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных торговых марок: две из них подтвердили высокое качество, три торговые марки улучшили свои показатели, но продукция двух торговых марок стала хуже. Кроме того, недостатки аутсайдера остались теми же, что и в предыдущем исследовании, говорится в сообщении.

              «В маркировке не указана информация о размере рулона, бумага не соответствует опережающим требованиям Роскачества по комфортности использования и скорости растворения бумаги в воде. Более того, на этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

              Согласно мнению химика-технолога целлюлозно-бумажной промышленности Александра Когана, которое приводится в сообщении, обнаруженные энтеробактерии могли попасть на упакованную туалетную бумагу либо при контакте с «грязными» руками» на производстве перед упаковкой, либо через мелкие отверстия на упаковке, куда может попадать пыль и другие загрязнения.

              «Обнаруженные энтеробактерии – это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Потребителям следует иметь в виду, что сам факт наличия энтеробактерий в бумажной продукции подобного рода не сигнал бедствия. Важнее другое – какое количество этих бактерий и их патогенность», – заявил эксперт.

              Роскачество также отмечает недостаточную комфортность использования туалетной бумаги трех торговых марок, поскольку степень ее мягкости не является достаточной.

              Ранее россиянам посоветовали, как сохранить спокойствие во время самоизоляции.


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