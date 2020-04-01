Россиянам посоветовали, как сохранить спокойствие во время самоизоляции

Роскачество подготовило советы, как сохранить спокойствие, находясь дома на самоизоляции из-за распространения коронавируса.

В ведомстве отмечают, что «строгий карантин, изменение условий работы, тревога за здоровье близких, обвал цен на нефть, падение фондовых рынков и валютного курса – все эти новости негативно влияют на эмоциональное состояние человека, вызывая стресс», и это «естественная реакция организма на раздражающие события или обстановку, но вот проявления стресса у каждого человека сугубо индивидуальные», передает РИА «Новости».

Для снятия напряжения помогут некоторые методики. Например, человеку стоит попытаться понять, что тревожит его сильнее всего.

«Второй важный вопрос: в состоянии ли вы хоть как-то изменить ситуацию, чтобы она стала менее тревожной и более стабильной? Если на этот вопрос вы отвечаете: «Да», составьте план действий. Чем подробнее он будет, тем лучше. Запишите все на бумаге, или на компьютере, или держите план в голове. И очень важно: начинайте действовать», – добавляет Роскачество.

На ваш взгляд Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса? Да

Нет, но собираюсь

Нет, и не планирую

Мне не позволяет специфика моей работы



Если же ответ «нет», следует постараться принять ситуацию как данность и найти в ней положительные стороны.

«Вы вынуждены оставаться дома на карантине – это минус. Но возможно, вы можете использовать это время для внутреннего роста: больше читать, пройти онлайн-курс, научиться делать то, о чем вы давно мечтали, но до чего не доходили руки», – указывается в сообщении.

Также стоит определить основные источники стресса. Например, если беспокойство вызывают новости, то рекомендуется выбрать один или два «два надежных источника новостей» и раз в сутки проверять «актуальную информацию, чтобы быть в курсе».

Кроме того, для сохранения спокойствия эксперты рекомендуют составить режим дня и следовать ему. Не стоит также забывать о физической нагрузке. Также хорошей идеей в начале самоизоляции может стать уборка – в чистом доме приятнее находиться.

«В потенциально стрессовой ситуации важно проговаривать эмоции. Не закрывайтесь от близких! Внезапное изменение привычного образа жизни – стресс для всех, и один из способов пережить этот период максимально мягко – относиться друг к другу максимально тепло и вовремя купировать возникающие проблемы и недопонимания», – отмечает Роскачество.

Не стоит также стесняться обращаться за помощью к специалистам в случае необходимости.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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