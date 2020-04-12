Зеленский объявил награду за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса украинские ученые получат по меньшей мере 1 млн долларов, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Я вам открою секрет. Президент попросил, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит минимум 1 млн долларов», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что эпидемия на Украине развивается по оптимистичному сценарию – то есть за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения.

«Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому что, по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения система здравоохранения безболезненно справится с количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, может возникнуть коллапс медсистемы. Если мы не растянем эти 10% во времени», – сказал он.

Ляшко выразил надежду на то, что пик заболеваемости придется на следующую неделю. Число заболевших при этом, считает он, будет невысоким.

«Ожидается, что пик вспышки будет 17 апреля», – сказал он.

По его словам, ослабление карантинных ограничений в стране может начаться после 24 апреля.

На Украине 2 тыс. 777 человек вирус-положительных. Умерли 83 человека.

Ранее Владимир Зеленский признался, что устал в борьбе с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.