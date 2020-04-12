Около 50 человек за сутки поступили в больницу в Коммунарке

За последние сутки в больницу в московской Коммунарке поступили 49 человек, сообщил главврач медицинского центра Денис Проценко.

«Состоит на лечении 503. Из них: с диагнозом пневмония - 487, COVID подтвержденных – 286, в ОРИТ 52 (на ИВЛ 24). За сутки поступило 49, выписано 5», – написал Проценко в Facebook.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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