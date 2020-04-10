Воробьев объявил о поэтапном введении пропускного режима в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении режима пропусков в регионе.

Глава региона в своем Instagram отметил, что число инфицированных коронавирусом в Московской области перевалило за 1 тыс. человек, выявляется все больше больных пневмонией.

«Режим пропусков будет вводиться поэтапно – мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы», – сообщил Воробьев.

Он заверил, что власти региона обязательно разъяснят гражданам, как работает эта система.

Глава региона отметил, что нельзя дать «медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах», для чего с 13 апреля останавливается стройка школ, детсадов, многоквартирных домов.

«Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил – дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить», – подчеркнул Воробьев.

С понедельника в Подмосковье также вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, отметил он.

«[Они] наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вируса», – заключил Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о постепенном введении пропускного режима в городе.