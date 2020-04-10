Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 апреля в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе ограничат или прекратят работу большинство организаций.

«Временно – на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ», – написал Собянин в своем блоге.

В указе на сайте мэра сообщается, что будет остановлена работа оптовой торговли (кроме медизделий), рекламы, аренды, лизинга, туризма, бухгалтерских и правовых услуг, предприятий сферы развлечений и отдыха, подбора персонала, операций с недвижимостью, строительства (кроме некоторых исключений), ремонт и монтаж автомобилей, бытовой техники, компьютеров, деятельность в области архитектуры, производство кино, организация лотерей и т.д.

Напомним, Собянин заявил, что со следующей недели в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.