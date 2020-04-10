Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий Москвы

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

В условиях карантина люди чаще нервничают и поэтому чаще становятся жертвами аферистовФото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press
Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи? Подробности...
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Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий Москвы

              10 апреля 2020, 20:50

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 апреля в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе ограничат или прекратят работу большинство организаций.

              «Временно – на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ», – написал Собянин в своем блоге.

              В указе на сайте мэра сообщается, что будет остановлена работа оптовой торговли (кроме медизделий), рекламы, аренды, лизинга, туризма, бухгалтерских и правовых услуг, предприятий сферы развлечений и отдыха, подбора персонала, операций с недвижимостью, строительства (кроме некоторых исключений), ремонт и монтаж автомобилей, бытовой техники, компьютеров, деятельность в области архитектуры, производство кино, организация лотерей и т.д.

              Напомним, Собянин заявил, что со следующей недели в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.


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