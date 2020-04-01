Путин разрешил направлять деньги на борьбу с коронавирусом без правки бюджета

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий направление в 2020 году бюджетных средств на борьбу с последствиями распространения коронавируса и другие цели без внесения изменений в федеральный, региональный и местные бюджеты.

Закон допускает возможность без внесения изменений в закон о федеральном бюджете финансировать мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели. Но перед этим Минфин должен представить соответствующие предложения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, а также в Совфед и Счетную палату, передает РИА «Новости».

Комиссия в срок не более трех рабочих дней должна дать согласие на эти предложения или вынести их на заседание Госдумы, а если она таких решений не принимает, то правительство или уполномоченный им орган вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета. Также без правки бюджета кабмин сможет в 2020 году увеличивать его расходы с соответствующим увеличением ассигнований своего резервного фонда. Это будет возможно в случае поступления в его доходную часть доходов Банка России от продажи пакета акций Сбербанка правительству или дополнительных поступлений отдельных видов ненефтегазовых доходов.

Закон разрешает правительству в текущем году увеличить сумму реализации драгметаллов и камней из Госфонда сверх установленных ранее объемов, а также предоставлять госгарантии в рублях с превышением их установленного предельного объема, но без превышения предельного объема внутреннего госдолга. Помимо этого, кабмин сможет осуществлять внутренние и внешние заимствования сверх установленных сейчас пределов внутреннего и внешнего госдолга в целях замещения источников финансирования дефицита бюджета.

Региональные и местные власти без правки своих бюджетов тоже смогут перераспределять средства на финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции и другие цели, а также превышать в этих пределах установленные для них пределы дефицита бюджета и госдолга.

Ранее Путин подписал закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации.

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