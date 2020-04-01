Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации.

Предлагается установить право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, передает РИА «Новости».

Правительству предлагается дать право вводить режимы повышенной готовности или ЧС на всей территории России или на ее части. Также кабмину дается право установить обязательные для исполнения правила поведения при введении режима ЧС.

Возможно также введение ограничения на оптовую и розничную торговлю медизделиями, их особый порядок регистрации, если они необходимы в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Предусматриваются особенности регулирования государственных и муниципальных закупок – правительство сможет установливать в 2020 году новые случаи закупок у единственного поставщика.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении полномочий правительства и его праве вводить режим ЧС, вслед за этим Совфед также одобрил закон.

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