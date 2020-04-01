Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии взрывного роста по коронавирусу в России

В России нет взрывного роста по коронавирусу, коэффициент прироста несколько дней держится на одном уровне – 1,2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим целый ряд стран, где ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, имеет взрывной рост. В Российской Федерации мы сегодня взрывного роста не имеем, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста 1,2. Для этого предпринимается целый ряд мер», – передает слова Поповой РИА «Новости».

Она добавила, что у более чем 20% граждан с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно, передает ТАСС.

«Только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение», – сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в первой или второй фазе эпидемического процесса находятся 45 субъектов России.

«Остальные субъекты – между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», – сказала она.

Попова рассказала, что более 5 млн 333 тыс. человек досмотрели в России за все время санитарно-карантинного контроля.

«И первый барьер, который мы поставили и который работает на сегодняшний день, это санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска. На сегодняшний день досмотрено 5 млн 333 тыс. 242 человека, и мы эту работу продолжаем», – сказала она.

По ее словам, неделя выходных позволяет снизить скорость распространения коронавируса. Инкубационный период коронавируса, отметила она, составляет 14 дней, поэтому и период разрыва связи передачи также должен быть кратным 14 дням.

«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», – подчеркнула Попова.

Она призвала не останавливаться в проведении начатых мероприятий.

«Эффект безусловный, но эффект не сиюминутный. Вирус распространяется, население РФ очень велико и прекращение каких-либо действий и остановка мероприятий могло бы привести к дальнейшему росту и тому, от чего мы стараемся уйти. Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения – это безусловно задача нашего грядущего периода», – пояснила Попова.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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