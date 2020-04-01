Россияне пожаловались на условия изоляции в Риме

Граждане России, которые после отдыха на круизном лайнере Costa Luminosa оказались на карантине в римском отеле, пожаловались на условия содержания в изоляции, пишет издание Il Fatto Quotidiano.

Один из туристов отметил, что россияне почти лишены связи с внешним миром. Гостиница, по его словам, окружена полицейскими, передает РИА «Новости».

«Нас сюда привезли силой, ничего не говорят и не объясняют. Никаких тестов нам не делали ни на корабле, ни в гостинице», – рассказал мужчина.

По его словам, туристам выдали градусники, но никто не проверяет температуру. Еда, сказал турист, «безобразная».

«Нам оставляют пакеты прямо на грязном полу перед дверью», – пожаловался он.

В пакеты с продуктами сотрудники отеля часто кладут белье и полотенца, добавил россиянин.

24 марта сообщалось, что в Италии сошли на берег 14 российских туристов с круизного лайнера Costa Luminosa, их направили на карантин в Рим.

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