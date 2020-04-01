В Москве полиция начала предупреждать людей на улице о соблюдении самоизоляции

Московская полиция начала предупреждать граждан, находящихся на улице, о соблюдении режима самоизоляции из-за коронавируса.

Полицейские останавливают граждан, находящихся на улице, и спрашивают, куда те направляются, напоминая о режиме самоизоляции, передает ТАСС.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли прокомментировать работу полицейских.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек. При этом дети составляют 5% от общего числа заразившихся.

С 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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