Слепаков посвятил песню накричавшей на таксиста фитнес-тренеру

Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал к 8 Марта песню, которую посвятил инциденту с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

«Я считаю, что в наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным способом, который мы все недавно увидели», – говорит Слепаков на опубликованном в Instagram видео.

Юморист записал композицию от лица девушки, которая в грубой манере требует от своего возлюбленного сумку и похода в кино на фильм про любовь.

«Скорее поздравь меня, мразь!» – говорится в припеве.

В конце песни девушка сообщает о желании выйти за мужчину замуж и родить от него детей. При этом героиня композиции всячески оскорбляет избранника.

В завершение Слепаков обращается к человеку за кадром со словами: «Ну что, ты сняла меня, мразь?».

Ранее в Сети было опубликовано видео с женщиной, которая устроила истерику в такси, требуя довезти ее до места и обзывая водителя. Позже таксист прокомментировал инцидент и пожалел нападавшую. Он добавил, что не держит зла на пассажирку и даже беспокоится за ее репутацию.