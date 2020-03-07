Опекуном обратившегося к Путину мальчика стал крестный

Крестный мальчика, попросившего президента Владимира Путина помочь ему вернуться домой, получил разрешение на временную опеку над ребенком, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сообщается, что Кузнецова встретилась с 14-летним Мишей, его бабушкой и крестным. «В ходе встречи, кроме целого спектра вопросов по обучению ребенка, оформлению необходимых документов, был окончательно решен вопрос с выдачей разрешения на временную опеку – гостевого режима, и Миша поехал домой сразу же после совещания», – передает РИА «Новости» сообщение аппарата.

Отмечается, что гостевой режим в настоящий момент оформлен на крестного Миши, благодаря этому, мальчик впервые за четыре месяца проведет выходные с близкими ему людьми.

В аппарате Кузнецовой также рассказали, что на предыдущей встрече мальчик попросил детского омбудсмена показать ему, где она работает. Кузнецова провела небольшую экскурсию для Миши и показала ему свой кабинет.

Напомним, воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты», попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.

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