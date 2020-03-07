Обнаружена уязвимость смартфонов на старых версиях Android

Более 1 млрд смартфонов на Android оказались уязвимы к атакам хакеров, пишут СМИ.

Уязвимость обнаружили на старых вериях Android, начиная с 6.0 и более ранних, таких как Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Which?

Такие девайсы подвержены уязвимостям Stagefright и Bluefrag и вирусу «Джокер».

Эксперты уточняют, что пользователям Android старше 7.0 2016 года нужно попробовать обновить устройства или заменить их.

В феврале антивирусная компания ESET сообщила об уязвимости Kr00k (CVE-2019-15126), которая затрагивает девайсы с Wi-Fi-чипами производства Broadcom и Cypress. По данным компании, под угрозой более 1 млрд устройств.