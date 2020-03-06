Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции

Глава правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Мишустин заявил о необходимости «раскрыть потенциал» договора о Союзном государстве.

В январе была дана оценка усилиям правительства Дмитрия Медведева по интеграции с Белоруссией.