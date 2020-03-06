В Совете Европы назначены дебаты о депортированных из России грузинах

Комитет министров Совета Европы призвал Россию не медлить с выплатой Грузии 10 млн евро пострадавшим от депортации в 2006 году гражданам Грузии, заявило министерство юстиции Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинского министерства, комитет министров предложил российской стороне провести с его секратриатом консультации по вопросам транзакций с учетом возможного посредничества СЕ.

В июне Совет Европы вновь проведет дебаты по теме о депортации грузин, заявили в Тбилиси.

Ранее министр юстиции Грузии Теа Цулукиани отвергла претензии российской стороны о непредоставлении списка депортированных для выплаты им компенсаций.

Россия сомневается, что в этом списке реально находятся те, кто действительно пострадали при депортации и что им нужно выплачивать компенсации.

Страсбургский суд 31 января 2019 года обязал Россию выплатить компенсации – от 2 до 15 тыс. евро – 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье Москва приняла решение депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.

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