Асад заявил о восстановлении отношений с большинством арабских стран

Большая часть арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, но без огласки, опасаясь давления Запада, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, но не публично, опасаясь давления. Эти страны выразили свою поддержку Сирии и пожелали, чтобы мы победили терроризм. Однако западное давление и, в частности, американское, вынудили эти страны оставаться на расстоянии и не открывать свои посольства в Сирии, особенно государства Персидского залива», – сказал сирийский лидер телеканалу «Россия 24».

Как отмечает РИА «Новости», посольство временного правительства Ливии во вторник возобновило работу в столице Сирии Дамаске впервые с 2012 года. Также в декабре 2018 года работу в Дамаске после шестилетнего перерыва возобновило посольство ОАЭ, вновь открылось посольство Бахрейна.

Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия и представительство ЕС.

Ранее Асад заявил, что если американцы и турки не уйдут из Сирии в результате переговоров, сирийцы применят силу.

В четверг в Кремле завершились переговоры между президентами России и Турции. Путин заявил о достижении договоренности по урегулированию в Идлибе. Эрдоган сообщил, что была достигнута договоренность о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы. Кроме того, с 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 (Дамаск – Алеппо) в Сирии.