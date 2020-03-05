Угрожавшего расправой судье активиста наказали

Мещанский суд Москвы оштрафовал Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, который приговорил к четырем годам колонии активиста Константина Котова.

«Суд постановил признать подсудимого Квасова виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. рублей», – сказал судья, передает ТАСС.

Напомним, Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о беспорядках на митингах в Москве – его задержали в августе после проведения несанкционированной акции в столице.

Квасова, также которого также обвиняли в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, в декабре 2019 года направляли на принудительное лечение и проведение психиатрической экспертизы.