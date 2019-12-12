Угрожавшего судье воронежца отправили на принудительное лечение

Басманный суд Москвы поместил жителя Воронежа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье, в психиатрический стационар для экспертизы.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о помещении Квасова в психиатрический стационар для экспертизы», – огласила решение судья Евгения Николаева, передает ТАСС.

Квасова обвиняют в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, рассматривавшего дело Павла Устинова.

Кроме Квасова, в деле об угрозах Криворучко есть еще трое подозреваемых. По версии следствия, они публиковали в сети призывы к экстремистской деятельности и угрозы убийством Криворучко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.

Напомним, суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.