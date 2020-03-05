МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие

Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы», – приводит его слова РИА «Новости».

«Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны США Майк Уайт заявил, что Вашингтон в этом году осуществит испытательные пуски сверхзвукового оружия.

В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что Вашингтон проводит «более инновационные» разработки гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай.

Россия занимает лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме нашей страны. Сообщалось о десятках российских проектов по гиперзвуку.