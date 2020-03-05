Экс-генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

В Перу скончался Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал пост генсека ООН в 1982–1991 годах, сообщил его сын Франсиско.

Хавьер Перес де Куэльяр умер дома «после сложной недели». Сообщается, что бывший генсек скончался от естественных причин. В январе ему исполнилось 100 лет, передает ТАСС со ссылкой на RPP.

Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр работал в посольствах ряда европейских стран, в 1969–1971 годах был послом в СССР.

Два срока занимал пост генсека ООН.