Нетаньяху призвал жителей Израиля пойти против их «природы» из-за COVID-19

Из-за коронавируса следует отказаться от рукопожатий, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул необходимость «соблюдать особую осторожность в отношении личной гигиены».

«Это означает делать что-то, что противоречит нашему характеру, нашей природе как общества и нации – воздержаться от рукопожатий», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Едиот Ахронот».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отказался от рукопожатий при встречах, боясь заразиться новым типом коронавируса COVID-19. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за боязни коронавируса.

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