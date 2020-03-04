Турция отказалась признавать апрельские выборы в парламент Сирии

Назначенные президентом Сирии Башаром Асадом на апрель 2020 года выборы в сирийский парламент не будут признаны Турцией, заявил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Выборы, которые сирийский режим планирует провести в апреле, не будут легитимными ни для нас, ни для сирийского народа, ни для международного сообщества», – передает его слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что парламентские выборы в Сирии назначены на 13 апреля.

Последние выборы в Сирии прошли в 2016 году, тогда явка составила 57,56%. За 250 мест в парламенте боролись 3,5 тыс. кандидатов. Газета ВЗГЛЯД писала, как выборы укрепили позиции Асада.