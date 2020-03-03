В Сирии назначили дату выборов в парламент

Парламентские выборы в Сирии назначены на середину апреля, об этом сообщила пресс-служба сирийского лидера Башара Асада.

«Выборы членов парламента Сирии назначаются на понедельник 13 апреля 2020 года», – говорится в указе президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В 2016 году явка на выборы в Сирии составила 57,56%. За 250 мест в парламенте боролись 3,5 тыс. кандидатов. Газета ВЗГЛЯД писала, о том как выборы укрепили позиции Асада.