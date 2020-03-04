«Двуличного Эрдогана» обвинили в попытке втянуть Европу в конфликт с Россией

Для Европы не так опасно открытие президентом Турции Тайипом Эрдоганом границы для беженцев, как его попытка втянуть Запад в открытый военный конфликт с Россией в Сирии, пишет в статье для Le Figaro тунисский философ и журналист Мезри Хаддад.

Он отметил, что Эрдоган «снова взялся за миграционный шантаж», и беженцы стали «его человеческим трубопроводом, который призван подчинить Европейский союз его панисламистским и экспансионистским декретам», передает RT текст статьи Хаддада.

«Идлиб же представляет собой нечто вроде аванпоста турецких вспомогательных сил – джихадистов – на сирийской территории. В оправдание защиты этих террористов турецкий автократ приводил оборонные и даже гуманитарные аргументы. На самом деле все это – обман со стороны Эрдогана, который сам не дает сирийцам вернуться в свои деревни, превращая их в разменную монету и рычаг давления на Европу», – пишет автор статьи.

Он обвиняет турецкого лидера в том, что тот пытается оправдать свой план оккупации сирийских территорий, заставив европейцев поверить, что они хотят не допустить нашествия тысяч сирийских беженцев и поэтому должны доверить Турции удержание этих людей в Идлибе и Алеппо. Однако ЕС больше не позволит ему так просто себя обмануть.

Однако, заметил Хаддад, открытие турецкой границы далеко не так опасно, как почти неприкрытая цель Эрдогана: втянуть Европу в открытый военный конфликт с российско-сирийской осью. В этом двуличие Эрдогана, который «не чурается противоречий», пишет автор статьи. Эрдоган, с одной стороны, покупает ракеты, которые представляют для ЕС и НАТО потенциальную угрозу. Кроме того, он требует от ЕС поддержать его в борьбе с Сирией и ее российскими союзниками во имя НАТО.

Однако Турция – не жертва агрессии, заметил Хаддад, а агрессор по отношению как к Сирии, так и к Греции, на которую она сбросила «миграционную бомбу».

«За всеми нынешними действиями и мотивами Эрдогана скрывается опасный панисламистский и неоосманский проект. Необходимо раскрыть его и вести с ним борьбу», – заключает Мезри Хаддад.

Накануне Греция назвала Турцию «официальным контрабандистом» мигрантов. Действия Эрдогана осудила также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент Сирии Башар Асад уверен, что Эрдоган бросил все свои силы на Сирию по указанию американцев.

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