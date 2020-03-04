НИУ ВШЭ занял первое место среди российских вузов по 10 предметам в рейтинге QS

Высшая школа экономики (ВШЭ) заняла первое место среди российских вузов по 10 предметам в рейтинге QS World University Rankings by Faculty & Subject 2020.

ВШЭ в рейтинге представлена по 23 отраслям и предметам, что на четыре больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте учреждения.

ВШЭ вошла в 19 из 38 предметных рейтингов, в которых представлены отечественные университеты, и в четыре из пяти отраслей QS. ВШЭ вошел в топ-100 глобального списка по пяти предметам, в том числе впервые по «Истории» и «Социальной политики и управлению».

Вуз занял первое место среди российских вузов по числу улучшивших позиции в предметных рейтингах. По семи предметам и трем отраслям ВШЭ улучшил свои позиции в рейтингах и вошел в три новых предмета – «Социальная политика и управление», причем сразу в топ-100 глобального рейтинга, «Искусство и дизайн» и «Статистика и операционные исследования» (позиции 151-200).

ВШЭ занял второе место среди российских вузов по числу позиций в предметных рейтингах. Тройка лидеров среди отечественных университетов по количеству позиций в рейтинге QS не изменилась по сравнению с прошлым годом: МГУ (30 позиций), ВШЭ (19) и СПбГУ (16). В Топ-15 российских вузов по количеству предметов в рейтингах 80% составляют участники Проекта 5-100.

По 10 предметам ВШЭ стала лучшей среди всех отечественных вузов: «Искусство и дизайн», «История», «Психология», «Бухучет и финансы», «Бизнес и менеджмент», «Экономика и эконометрика», «Образование», «Социология», «Социальная политика и управление», «Политика и международные отношения» и единственным российским вузом в предметных рейтингах «Социальная политика и управление» и «Искусство и дизайн».

По сравнению с прошлым годом в копилке университета еще два предмета в топ-100, теперь их пять: «История», «Политика и международные отношения», «Экономика и эконометрика», «Социология», «Социальная политика и управление», а также предметная область «Социальные науки и менеджмент», где поднялась до 59 места. Самое высокая позиция – 48-е место – по предмету «Политика и международные отношения». Как мы видим, это традиционные для ВШЭ предметные направления.

Всего в рейтинге QS пять предметных областей. В этом году ВШЭ увеличила свое присутствие на одну область «Естественные науки». Причем основные факультеты, которые составляют это направление во ВШЭ, созданы в последние несколько лет. Например, факультет географии появился только в 2019 году, факультет биологии и биотехнологии и факультет химии в 2018 году. Пока значительный вклад в естественнонаучную область вносит предмет «Математика», по которой университет входит в топ-150 одноименного рейтинга QS.

В 2020 году в предметном рейтинге QS представлены 36 российских университетов, из них 15 – участники проекта 5-100. В топ-100 входят 11 отечественных вузов, в том числе пять – участники Проекта 5-100. Всего российские университеты заняли 190 позиций в предметных рейтингах, из них 60% приходится на университеты Проекта 5-100.

«Безусловно, одним из факторов успеха в этих рейтингах является значительный рост репутации российских университетов в мире, прежде всего благодаря проекту повышения конкурентоспособности», – подчеркивает старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

В рейтинге четыре новых вуза из России – РАНХиГС, МГЮА имени Кутафина, МСХА имени Тимирязева, ПСПбГМУ. Еще два вуза – Московская государственная консерватория имени Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова – вернулись в рейтинг после отсутствия в 2019 году.

«Вхождение «Вышки» в топ-200 по статистике полагаю вполне закономерным: наш университет – крупнейший в России образовательный и научный центр в этой области, получивший широкое признание в международном сообществе. Достаточно упомянуть не только высококлассные образовательные программы, привлекающие иностранных студентов, но и участие многих наших экспертов в межстрановых исследованиях, разработке статистических стандартов (в том числе в таких передовых областях, как статистика науки, инноваций, цифровой экономики, образования, занятости; демография; конъюнктурные исследования) в рамках профильных международных организаций. Серьезный вклад в репутацию университета вносят также проведение на площадке ВШЭ престижных международных конференций, публикация регулярных статистических сборников и тренинговые программы для статистических служб различных стран», – отметил первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний Леонид Гохберг.