Госдума поддержала проект о приобретении правительством акций Сбербанка у ЦБ

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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Элита США опять выиграла «холодную войну»

Главная мораль «супервторника»: хорошо смеется тот, кто смеется последнимФото: MIKE BLAKE/Reuters
«Супервторник» закончился сенсацией. Вопреки почти всем прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден не просто «восстал из мертвых», а прошелся по США победным маршем. Результаты праймериз для его оппонента Берни Сандерса критично плохи и убивают мечту американцев о социализме. Так в президентской гонке официально сменился лидер. Что это меняет для Америки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...

Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
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              Госдума поддержала проект о приобретении правительством акций Сбербанка у ЦБ

              4 марта 2020, 18:33

              Текст: Елизавета Булкина

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              Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении правительством у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка.

              Второе чтение может быть назначено на 11 марта.

              Проект закона предполагает поэтапный выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Стоимость покупки составит около 2,5 трлн рублей.

              Правительство намерено приобрести акции на средства ФНБ по рыночной стоимости. Отмечается, что это – средневзвешенная цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения первого договора купли-продажи, передает РИА «Новости».

              Банк России будет передавать акции только после получения от Минфина соответствующих денежных средств. Оферта миноритариям будет выставлена один раз, после получения ведомством первой части пакета. При этом будет действовать особый порядок – положенное по закону «Об акционерных обществах» предложение другим владельцам обыкновенных акций Сбербанка продать их выставит продающая сторона – ЦБ, а не покупающая. Цена оферты будет равна цене первой сделки между ЦБ и Минфином.

              «Сохранение, защита прав миноритарных акционеров будет одним из главных для нас вопросов при подготовке законопроекта ко второму чтению», – отметил председатель профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

              На данном этапе, по его словам, обсуждается возможность более детальной проработки всей процедуры осуществления обязательного предложения миноритариям.

              Глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы заявил, что вложение средств ФНБ в акции Сбербанка, являющиеся надежным активом, позволит получить «хорошую доходность в виде дивидендов».

              «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния. Контрольный пакет акций Сбербанка как был, так и остается в руках государства. Поэтому никаких структурных изменений не происходит, лишь изменяется собственник – с Центрального банка на правительство», – сказал он.

              Кроме того, в первом чтении был принят законопроект о передаче в федеральный бюджет части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка.

              Так, Центробанк должен перечислить в бюджет и казну большую часть дохода от сделки, у себя ЦБ оставит только 700 млрд рублей. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 млрд рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350 млрд рублей).

              Передавать доходы ЦБ будет поэтапно, так же как будет проходить и сама сделка – по мере накопления средств в ФНБ. В проекте закона указано, что в 2020 году ЦБ перечислит в бюджет и казну 500 млрд рублей, в 2021 году – 650 миллиардов, в 2022 году – 400 миллиардов, а в 2023 году – оставшуюся часть доходов.

              В случае более медленных темпов выкупа пакета акций правительством – суммы перечислений не будут выше дохода ЦБ от сделки за вычетом указанных 700 млрд рублей.

              Замглавы Минфина Владимир Колычев отметил, что в 2020 году ожидается перечисление 350 млрд рублей в виде денежных средств и 150 млрд рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам, в 2021 году – 300 млрд рублей денежных средств и 350 млрд рублей прав требований по депозитам ВЭБа, а далее будут только денежные перечисления.

              Перечисления должны проходить до 1 июня соответствующего года, однако ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета по бюджету и налогам предложила перенести этот срок на 1 декабря, так как в связи с волатильностью на рынках так будут лучше защищены интересы бюджета. Первый зампред комитета Глеб Хор уточнял, что этот вопрос может быть рассмотрен перед вторым чтением. Для Минфина точный срок некритичен, важно, чтобы это произошло в 2020 году.

              Напомним, Минфин и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк России». Отмечалось, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.


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