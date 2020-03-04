Госдума поддержала проект о приобретении правительством акций Сбербанка у ЦБ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении правительством у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка.

Второе чтение может быть назначено на 11 марта.

Проект закона предполагает поэтапный выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Стоимость покупки составит около 2,5 трлн рублей.

Правительство намерено приобрести акции на средства ФНБ по рыночной стоимости. Отмечается, что это – средневзвешенная цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения первого договора купли-продажи, передает РИА «Новости».

Банк России будет передавать акции только после получения от Минфина соответствующих денежных средств. Оферта миноритариям будет выставлена один раз, после получения ведомством первой части пакета. При этом будет действовать особый порядок – положенное по закону «Об акционерных обществах» предложение другим владельцам обыкновенных акций Сбербанка продать их выставит продающая сторона – ЦБ, а не покупающая. Цена оферты будет равна цене первой сделки между ЦБ и Минфином.

«Сохранение, защита прав миноритарных акционеров будет одним из главных для нас вопросов при подготовке законопроекта ко второму чтению», – отметил председатель профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

На данном этапе, по его словам, обсуждается возможность более детальной проработки всей процедуры осуществления обязательного предложения миноритариям.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы заявил, что вложение средств ФНБ в акции Сбербанка, являющиеся надежным активом, позволит получить «хорошую доходность в виде дивидендов».

«Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния. Контрольный пакет акций Сбербанка как был, так и остается в руках государства. Поэтому никаких структурных изменений не происходит, лишь изменяется собственник – с Центрального банка на правительство», – сказал он.

Кроме того, в первом чтении был принят законопроект о передаче в федеральный бюджет части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка.

Так, Центробанк должен перечислить в бюджет и казну большую часть дохода от сделки, у себя ЦБ оставит только 700 млрд рублей. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 млрд рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350 млрд рублей).

Передавать доходы ЦБ будет поэтапно, так же как будет проходить и сама сделка – по мере накопления средств в ФНБ. В проекте закона указано, что в 2020 году ЦБ перечислит в бюджет и казну 500 млрд рублей, в 2021 году – 650 миллиардов, в 2022 году – 400 миллиардов, а в 2023 году – оставшуюся часть доходов.

В случае более медленных темпов выкупа пакета акций правительством – суммы перечислений не будут выше дохода ЦБ от сделки за вычетом указанных 700 млрд рублей.

Замглавы Минфина Владимир Колычев отметил, что в 2020 году ожидается перечисление 350 млрд рублей в виде денежных средств и 150 млрд рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам, в 2021 году – 300 млрд рублей денежных средств и 350 млрд рублей прав требований по депозитам ВЭБа, а далее будут только денежные перечисления.

Перечисления должны проходить до 1 июня соответствующего года, однако ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета по бюджету и налогам предложила перенести этот срок на 1 декабря, так как в связи с волатильностью на рынках так будут лучше защищены интересы бюджета. Первый зампред комитета Глеб Хор уточнял, что этот вопрос может быть рассмотрен перед вторым чтением. Для Минфина точный срок некритичен, важно, чтобы это произошло в 2020 году.

Напомним, Минфин и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк России». Отмечалось, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.