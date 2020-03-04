Мосгорсуд направил на повторное рассмотрение жалобу активистки на СК

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об отказе рассматривать жалобу избитой на несанкционированной акции активистки Дарьи Сосновской, сообщил ее адвокат Федор Сирош.

«Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об отказе в рассмотрении жалобы и обязал суд первой инстанции повторно рассмотреть жалобу Сосновской на бездействие СК», – сообщил адвокат, передает ТАСС.

Летом 2019 года появилось видео, на котором двое полицейских задерживают девушку после акции оппозиции 10 августа, один из них бьет ее в живот. При этом позже СМИ сообщили, что у пострадавшей нашли черепно-мозговую травму. Девушка попросила возбудить дело против сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».

Вместе с тем сообщалось, что медики не обнаружили у Сосновской признаков сотрясения мозга.