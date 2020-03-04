НАСА предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

В конце апреля к Земле приблизится астероид диаметром до 4 километров, относящийся к потенциально опасным, сообщает НАСА, подчеркивая, что небесное тело подойдет к нашей планете на безопасное расстояние.

Астрономы отмечают, что астероид номер 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле на максимальное расстояние 29 апреля, он будет находиться в 6,29 млн километров от планеты, что 16 раз дальше, чем расстояние до Луны. Диаметр астероида – от 1,8 до 4,1 км, передает РИА «Новости».

Ученые называют небесное тело потенциально опасным, так как его трасса полета пересекает орбиту Земли. Оборот вокруг Солнца астероид совершает за 3,68 земных года.

Ранее NASA объявило о приближении к Земле в феврале астероида с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров.

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