Россия получила подтверждение неудавшейся провокации с химоружием в Сирии

Получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации боевиков Идлибе с использованием химоружия, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«3 марта в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) в восточной части зоны деэскалации Идлиб получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Отмечается, что группа террористов численностью до 15 человек пыталась взорвать в Идлибе фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами, чтобы сорвать продвижение сирийских войск в западных кварталах Саракаба.

«Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию», – говорится в сообщении ЦПВС.

Данные, подтверждающие инцидент, будут обнародованы в ближайшее время, сообщили в российском Центре примирения.

В начале февраля Центр примирения сообщил, что организация «Белые каски» и террористы готовят в Сирии провокацию с применением отравляющих веществ.

Россия и до этого предупреждала о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе.