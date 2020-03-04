МИД оценил слова Трампа о встрече лидеров СБ ООН

Слова американского президента Дональда Трампа о встрече лидеров СБ ООН по контролю над вооружениями можно считать позитивным ответом на предложение президента России Владимира Путина по саммиту «пятерки», заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Начнем с того, что это было предложение президента Российской Федерации», – передает РИА «Новости» ответ Ермакова на просьбу прокомментировать сообщения СМИ США о том, что Трамп предложил лидерам СБ ООН обсуждение темы контроля над вооружениями.

«И реакция позитивная сначала со стороны президента Франции, затем со стороны президента США обусловлена тем, что предложение российского президента было поддержано нашим стратегическим партнером - КНР. Это уже весомый аргумент в пользу того, что такая встреча могла бы быть полезна всем, так как постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность исторически... Мы исходим из того, что инициатива президента России будет поддержана и такая встреча состоится», – пояснил дипломат.

Ранее в среду Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН.

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