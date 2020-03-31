Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

Больница в Коммунарке решает, какие меры ввести после заражения главного врача Дениса Проценко коронавирусом, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. С этими людьми сегодня контактировали и мы. Вот сейчас решается вопрос, как поступать правильно – уходить на самоизоляцию или сдать тест», – сказала корреспондент «Россия 24», передает «Интерфакс».

Отмечается, что медперсонал не общался сегодня с Проценко. В эфире также упомянули, что врач работает в «красной зоне», где находятся пациенты с поставленным диагнозом «коронавирус», а также с подозрением на него.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.

По словам Проценко, он «изолировался в своем кабинете», но чувствует себя вполне хорошо.

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», – отметил он.

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