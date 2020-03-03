Яшина могут уволить из красносельского Совета депутатов

Совет депутатов муниципального округа Красносельский, главой которого является Илья Яшин, может лишить его полномочий, поскольку политик не внес ни одного изменения в устав муниципального образования.

Согласно закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» представительный орган должен принимать устав и вносить в него изменения и дополнения, в том числе приводить его в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Однако депутаты МО Красносельский игнорируют эти обязанности. Последние поправки в устав МО датированы еще августом 2017 года, когда работал прошлый созыв Совета депутатов, сообщает «Ридус».

В итоге действующий Устав не соответствует действующему региональному законодательству. В частности, в нем отсутствует пункт об «обеспечении выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления». Также нет актуальных указаний на порядок и сроки проведения выборов главы муниципального образования в случае досрочного ухода с должности, отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка».

Кроме того, согласно закону «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», муниципальные образования обязаны вносить в органы исполнительной власти столицы предложения не к проектам городских целевых программ, а к проектам государственных программ Москвы. В уставе МО Красносельский данное положение все еще не исправлено.

Также в Красносельском совете депутатов по сей день руководствуются устаревшим положением о порядке предоставления сведений о расходах и доходах лицами, замещающими муниципальные должности. В нем не учитываются требования ФЗ, по которым такие сведения помимо публичного размещения в интернете, в СМИ и на сайте МО должны предоставляться высшему должностному лицу региона.

«Откровенное игнорирование собственных обязанностей и несвоевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие региональному и федеральному законодательству означает самоустранение депутатов МО Красносельский и его главы Ильи Яшина от обязанностей, согласно федеральному закону „Об общих принципах организации местного самоуправления“. Глава муниципального образования, не исполняющий в течение трех и более месяцев должностных обязанностей по решению вопросов местного значения и осуществлению полномочий, может быть отправлен в отставку решением Совета депутатов МО или главы региона», – приводят авторы Telegram-канала выдержку из законодательства.