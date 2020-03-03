Порошенко объяснил выступление сына с российским рэпером

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил инцидент с его сыном Михаилом, который в Лондоне вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин).

«Ну как вам не стыдно, ну что я должен это комментировать. Я на этот концерт не пошел бы. Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) выступает против «оккупации» Крыма, говорит, что Крым является Украиной, выступает против власти (президента России Владимира, – прим. ВЗГЛЯД) Путина, поддерживает российскую оппозицию. Вы считаете, что он маленький мальчик, чтобы у меня разрешение просить?», — заявил Порошенко, видеозапись опубликована на YouTube-канале украинской службы «Радио Свобода».

Сам Face рассказал, что его предупредили о том, что на концерте будет сын Порошенко. «Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что о-о-о здесь сын Порошенко. Я такой: Ладно, окей. Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский», – рассказал музыкант «КП в Украине».

Рэпер пояснил, что часто на концертах может вытащить кого-то, если видит, что «чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел».

При этом Face отметил, что про русских Михаил Порошенко ничего не кричал.

«Я крикнул «Русские в Лондоне» – этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду и прокричал мне: «Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта», но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего. Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Фэйса», – сказал рэпер.

Напомним, скандал разгорелся, когда младший сын Порошенко Михаил, который учится в Британии, вышел на сцену к российскому рэперу Face, так как выступление состоялось в шестую годовщину событий на «майдане».