Эксперт объяснил поражение турецких танков с украинской активной защитой

Турецкие танки, оснащенные украинской активной защитой, скорее всего, не смогли противостоять управляемой сверхзвуковой ракете. Но отечественной системе такие снаряды не страшны, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко.

Турецкие специалисты в сотрудничестве с украинскими коллегами разработали М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat. Предполагалось, что данная техника сможет бороться с противотанковыми управляемыми ракетами и реактивными гранатами РПГ, однако в реальном бою система не выдержала ударов авиации даже в случаях непрямого попадания.

«Принцип комплекса активной защиты в том, что он выстреливает, условно, в поражающий элемент, который в него летит. Такая система была разработана еще в СССР, а позже она «уплыла» и в Израиль. Скорее всего, удар нанесен управляемой сверхзвуковой ракетой «Атака» или «Штурм», вертолетной, с Ми-24. Против бомбы такой комплекс, кстати, тоже не поможет. Значит, украинцы не смогли настроить систему так, чтобы она боролась с такими ракетами», – предполагает Дрозденко.

Российская система обороны танков такому «обстрелу» может противостоять, рассказывает эксперт. Отечественная техника успевает обнаружить и выстрелить в цель, то есть система эффективно работает и считается лучше израильской. «Если мы говорим о защите бронетехники – да, наша считается лучшей в мире. Ей всегда уделялось очень большое внимание еще в СССР», – говорит Дрозденко.

Также он рассказывает, что на данный момент Россия гордится лучшим в мире гиперзвуковым оружием, которого нет ни у кого.

Ранее новые ракеты, разработанные в США, испытали на российских танках Т-72 и остались довольны результатом.