Украинские технологии на турецких танках провалили испытания в Сирии

В Сирии провалилось испытание турецких танков М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat, которая спроектирована с использованием украинских технологий. Дополнительная защита не уберегла танки от уничтожения в Идлибе.

Модернизированные М60ТМ наступали вместе с протурецкой оппозицией и должны были послужить «тараном», который сокрушит оборону сирийской армии. Однако танкам противостояли не ПТУР и РПГ, а авиация. Причем танки выводились из строя, даже если бомба не попадала точно в цель – оборудование, расположенное с внешней стороны боевой машины, не выдерживало ударной волны и осколков, пишет «Российская газета», обратившая внимание на фотографии этих танков в соцсетях.

AKKOR Pulat спроектирован с использованием украинского задела по системе «Заслон-Л», который, в свою очередь, основан еще на советских технологиях.

Turkish M60TM Tank was destroyed by Airstrike in #Idlib during the supput to Al-Nusra backed turkish



pic by infantmilitario pic.twitter.com/Z3vzvXzVEZ — Yusha Yuseef (@MIG29_) March 2, 2020

Турция и Украина сотрудничают в этой области уже несколько лет. Проводились успешные полигонные испытания по перехвату ПТУР. Комплексы активной защиты должны были получить 40 танков М60ТМ.

В апреле 2018 года сообщалось, что Турция договорилась о покупке украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л» для более чем 100 своих танков. Речь идет об украинском комплексе активной защиты бронетехники, разработанной на основе советской программы 1980-х годов «Барьер». Сделка была организована после того, как турецкие танки массово уничтожались ударами ПТУР на северо-западе Сирии.

Сообщалось, что «Заслон» применяется Украиной с 2010 года, в том числе использовался в боях против ополчения Донбасса.