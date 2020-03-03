ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для энергетической безопасности России? Подробности...
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Три негативных сценария войны в небе Сирии

Турецкие самолеты над Идлибом официально объявлены целями для сирийской ПВОФото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС
Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент? Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Дружба с Путиным помогла Нетаньяху одержать «великую победу»

Для сторонников Нетаньяху важны его отношения с Путиным Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Израиле состоялись третьи за год выборы в парламент. Победу в них одерживает партия «Ликуд» во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. По мнению экспертов, ему удалось улучшить свои результаты благодаря активной внешней политике, а также дружбе с президентами России и США. Удастся ли Нетаньяху сформировать правительство и какими будут приоритеты его политики? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...

Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              3 марта 2020, 16:25

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ лучших практик с 24 февраля по 01 марта 2020 года попали: Социальная ипотека для молодых ученых, Московская область; Расширение парламентского контроля, Алтайский край; Гражданские выходные, Республика Саха (Якутия); Центр управления регионом, Республика Алтай; Госуслуга «МФЦ идет в роддом», Республика Адыгея.

              В Подмосковье начали принимать заявки от молодых ученых, специалистов на получение социальной ипотеки. Претенденты на участие в программе должны проработать на научных предприятиях региона не менее одного года, возрастное ограничение – до 35 лет. Документы можно подать до конца марта. По результатам отбора сертификаты на жилищную субсидию получат 100 человек.

              «В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин специально останавливался на задачах поддержки науки и молодых ученых. В Московской области нашли решения как это можно реализовать – социальная ипотека для молодых ученых. В области сосредоточено достаточно много научных центров, поэтому проект будет более чем актуален и востребован», – комментирует директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              Депутаты законодательного собрания Алтайского края приняли закон, расширяющий формы парламентского контроля. Его инициатором стал губернатор Виктор Томенко. Теперь губернатор будет вносить в парламент свои отчеты об оценке качества услуг организаций в сфере культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания, учредителем которых он является. Также должен предоставлять депутатам отчет о мерах по улучшению деятельности этих организаций. Депутаты будут рассматривать эти документы на сессии.

              «Практика направлена на повышение прозрачности и подотчетности исполнительной власти региона. В этом заинтересованы и депутаты, и граждане. Это позволит наладить более эффективную связь между ветвями власти, что скажется на их качестве работы в лучшую сторону. Важно, чтобы отчеты не были формальными и разумная критика со стороны законодательного собрания реально учитывалась», – заявила политолог Анна Федорова.

              В Якутии 25 февраля стартовал республиканский проект «Гражданские выходные» - это выездные мероприятия, целью которых является развитие гражданского общества в республике, выявление существующих проблем в районах и обеспечение открытости и доступности органов власти. Инициатором проекта стало министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Первой точкой на карте гражданских выходных выбран Намский улус. Выезды будут осуществляться 2 раза в месяц.

              «Проект направлен на рост гражданской активности и привлечение граждан к социально-экономическому развитию своего района и республики», – отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

              В Республике Алтай появится информационная система «Центр управления регионом». Система полностью автоматизирует работу с обращениями граждан, регламентирует сроки по каждому виду обращения и поможет анализировать качество работы властей. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что прототипом послужит действующий центр в Московской области, который круглосуточно собирает и анализирует данные из всех сфер жизни региона. После этого информацию разделяют на тематические блоки: медицина, образование, транспорт и др.

              «Проект позволяет ускорить работу региональной администрации с обращениями граждан в электронном виде. Чиновники получают четкий регламент по шагам и времени работы с обращением. Проект требует финансирования на этапе разработки и запуска. Его реализация будет пользоваться поддержкой жителей региона», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил о появлении в регионе новой госуслуги «МФЦ идет в роддом», которая вводится с целью исключения бумажной волокиты при выписке матери с новорожденным ребенком из роддома. В перинатальных центрах региона будет организована работа специалиста МФЦ. Теперь весь пакет необходимых документов (свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС, ИНН, регистрацию по месту жительства и даже заявление на материнский сертификат и другие пособия) родители смогут получить или оформить сразу при выписке малыша из роддома.

              «МФЦ один из самых успешных проектов развития качества услуг со стороны государства. Более того МФЦ задает высокий стандарт качества услуг. Расширение услуг МФЦ, локализация этих услуг в местах, где это особенно необходимо, как это сделали в Адыгее в роддомах – перспективное направление в повышении качества работы органов власти», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР Виктор Потуремский.


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