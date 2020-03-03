ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ лучших практик с 24 февраля по 01 марта 2020 года попали: Социальная ипотека для молодых ученых, Московская область; Расширение парламентского контроля, Алтайский край; Гражданские выходные, Республика Саха (Якутия); Центр управления регионом, Республика Алтай; Госуслуга «МФЦ идет в роддом», Республика Адыгея.

В Подмосковье начали принимать заявки от молодых ученых, специалистов на получение социальной ипотеки. Претенденты на участие в программе должны проработать на научных предприятиях региона не менее одного года, возрастное ограничение – до 35 лет. Документы можно подать до конца марта. По результатам отбора сертификаты на жилищную субсидию получат 100 человек.

«В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин специально останавливался на задачах поддержки науки и молодых ученых. В Московской области нашли решения как это можно реализовать – социальная ипотека для молодых ученых. В области сосредоточено достаточно много научных центров, поэтому проект будет более чем актуален и востребован», – комментирует директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Депутаты законодательного собрания Алтайского края приняли закон, расширяющий формы парламентского контроля. Его инициатором стал губернатор Виктор Томенко. Теперь губернатор будет вносить в парламент свои отчеты об оценке качества услуг организаций в сфере культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания, учредителем которых он является. Также должен предоставлять депутатам отчет о мерах по улучшению деятельности этих организаций. Депутаты будут рассматривать эти документы на сессии.

«Практика направлена на повышение прозрачности и подотчетности исполнительной власти региона. В этом заинтересованы и депутаты, и граждане. Это позволит наладить более эффективную связь между ветвями власти, что скажется на их качестве работы в лучшую сторону. Важно, чтобы отчеты не были формальными и разумная критика со стороны законодательного собрания реально учитывалась», – заявила политолог Анна Федорова.

В Якутии 25 февраля стартовал республиканский проект «Гражданские выходные» - это выездные мероприятия, целью которых является развитие гражданского общества в республике, выявление существующих проблем в районах и обеспечение открытости и доступности органов власти. Инициатором проекта стало министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Первой точкой на карте гражданских выходных выбран Намский улус. Выезды будут осуществляться 2 раза в месяц.

«Проект направлен на рост гражданской активности и привлечение граждан к социально-экономическому развитию своего района и республики», – отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

В Республике Алтай появится информационная система «Центр управления регионом». Система полностью автоматизирует работу с обращениями граждан, регламентирует сроки по каждому виду обращения и поможет анализировать качество работы властей. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что прототипом послужит действующий центр в Московской области, который круглосуточно собирает и анализирует данные из всех сфер жизни региона. После этого информацию разделяют на тематические блоки: медицина, образование, транспорт и др.

«Проект позволяет ускорить работу региональной администрации с обращениями граждан в электронном виде. Чиновники получают четкий регламент по шагам и времени работы с обращением. Проект требует финансирования на этапе разработки и запуска. Его реализация будет пользоваться поддержкой жителей региона», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил о появлении в регионе новой госуслуги «МФЦ идет в роддом», которая вводится с целью исключения бумажной волокиты при выписке матери с новорожденным ребенком из роддома. В перинатальных центрах региона будет организована работа специалиста МФЦ. Теперь весь пакет необходимых документов (свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС, ИНН, регистрацию по месту жительства и даже заявление на материнский сертификат и другие пособия) родители смогут получить или оформить сразу при выписке малыша из роддома.

«МФЦ один из самых успешных проектов развития качества услуг со стороны государства. Более того МФЦ задает высокий стандарт качества услуг. Расширение услуг МФЦ, локализация этих услуг в местах, где это особенно необходимо, как это сделали в Адыгее в роддомах – перспективное направление в повышении качества работы органов власти», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР Виктор Потуремский.