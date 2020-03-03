Двигатель российско-европейского космического корабля прошел испытания

Двигатель десантного модуля космического корабля «ЭкзоМарс» прошел огневые испытания, сообщили в НПО имени Лавочкина.

«В рамках реализации международного проекта «ЭкзоМарс» 27 февраля 2020 года завершены огневые испытания двигательной установки десантного модуля (ДУ ДМ) космического аппарата «ЭкзоМарс», – сказали в НПО, передает ТАСС.

В пресс-службе компании добавили, что задачи, по предварительным данным, выполнены с положительными результатами. Испытания проходили в КБ Химмаш имени Исаева – филиале Центра имени Хруничева.

В декабре стали известны подробности о программе запуска «ЭкзоМарс».