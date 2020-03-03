Twitter посоветовал сотрудникам работать дома из-за коронавируса

Сотрудникам соцсети Twitter рекомендуют работать из дома во избежание заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается в блоге компании.

«Начиная с сегодняшнего дня мы настоятельно рекомендуем всем специалистам компании по возможности работать из дома. Наша цель заключается в том, чтобы снизить возможность распространения коронавируса COVID-19 среди нас и окружающего нас мира», – передает RT сообщение компании.

Уточняется, что работа из дома будет обязательна для работников Twitter из Гонконга, Японии и Южной Кореи.

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД