Российский миллиардер поступил в Коммунарку с положительным тестом на коронавирус

Российский миллиардер Игорь Сосин сообщил, что госпитализирован в больницу в Коммунарке.

Он сообщил, что попал в больницу с с двусторонней пневмонией, пишет РБК.

Сосин рассказал, что сдал два теста на коронавирус. Один из тестов показал положительный результат, второй – отрицательный.

По словам миллиардера, у него нормальная температура, чувствует он себя хорошо.

Миллиардер мало бывает в России и живет за границей – в Британии, где у него сеть особняк, пишет «Московский комсомолец».

Как передает «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канал «112», в марте Сосин вернулся в Москву из Франции. На ваш взгляд Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса? Да

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Напомним, в России за сутки зарегистрировано 228 случаев коронавируса в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 в 62 регионах. В стране ввели ряд ограничений, которые должны помешать распространению новой коронавирусной инфекцией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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