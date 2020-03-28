В больницу в Коммунарке положили двух раввинов

В больницу в Коммунарке госпитализировали двух раввинов, сообщил президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган.

«Это раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган и еще один раввин, который прилетел из Израиля, они принимали участие в праздновании Пурима в московской синагоге», – пояснил Коган, передает РИА «Новости».

Он добавил, что священнослужителей доставили в больницу около двух дней назад.

Раввину Ицхаку Когану 74 года. Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в больницу в Коммунарке также госпитализировали депутата Мосгордумы, актера и сценариста Николая Губенко, певца Игоря Николаева и певца Льва Лещенко.