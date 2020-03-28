Кремлевские врачи дали рекомендации в связи с коронавирусом

Врач-инфекционист ФГБУ «Поликлиника №4» Управления делами президента России Ольга Ермакова дала рекомендации в связи с распространением коронавируса, напомнив, что он передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем.

Ермакова записала видеообращение, опубликованное в соцсети «ВКонтакте», в котором посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком.

Также она предложила промывать нос специальными солевыми аптечными растворами.

Главный внештатный специалист-эндокринолог УДП Дарья Ладыгина напомнила, что среди зараженных коронавирусом встречаются диабетики. Людям с таким заболеванием следует не только соблюдать меры профилактики, но и запастись инсулиновыми препаратами на месяц или два.

По словам медика, необходимо также соблюдать диету, пить много воды, а также проверять уровень сахара в крови минимум четыре раза в день.

Начальник Центра онкологии ЦКБ Управления делами Президента Вадим Черемисов напомнил, что пациенты с онкологическим диагнозом страдают иммунодефицитом.

«У них есть высокий риск инфицирования и высокий риск осложненного течения коронавирусной инфекции», – пояснил он.

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.

Напомним, в России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек.

С 28 марта в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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