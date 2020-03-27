Цукерберг и Гейтс профинансируют исследование лекарств для борьбы с коронавирусом

Глава Facebook Марк Цукерберг и благотворительный фонд одного из основателей Microsoft Билла Гейтса выделят 25 млн долларов для исследований препаратов, которые смогут помочь в борьбе с коронавирусом.

Супруга Цукерберга Присцилла Чан заявила, что бизнесмены выделят средства на «проверку всех известных лекарств на предмет того, могут ли они быть эффективны против коронавируса», передает ТАСС.

«Мы выделим 25 млн долларов с Гейтсом и другими, чтобы можно было скорее начать делать это», – добавила Чан.

Она отметила, что некоторые лекарства могут быть эффективны против нескольких болезней.

«Можно взять все те лекарства, которые уже были признаны безопасными, и проверить, помогают ли они также предотвратить заражение коронавирусом или смягчить симптомы, сделать их менее выраженными», – сказал Цукерберг.

В четверг сообщалось, что российские исследователи при помощи искусственного интеллекта нашли среди существующих экспериментальных препаратов более 10 потенциально эффективных лекарств против коронавируса.