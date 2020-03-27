Названа причина пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог как основную версию пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Сообщение о возгорании в двухэтажном одноподъездном деревянном доме поступило в четверг в 23.06 (21.06 мск), площадь пожара составила 200 квадратных метров. Семь человек погибли, еще один пострадал.

«Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с нашими коллегами из МЧС и регионального следственного управления отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с поджогом. Специалисты склонны предполагать на 80%, что это могло быть умышленной попыткой уничтожения барака», – передает РИА «Новости» слова Горелых.

По его словам, пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу, врачи борются за ее жизнь.

Горелых отметил, что участковые опрашивают людей, проживающих в близлежащих домах, чтобы установить возможных очевидцев ЧП.

«По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога). <...> В связи с необходимостью проведения значительного объема следственных действий в кратчайшие сроки по указанию руководства следственного управления расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Совместно с органами МЧС и полиции выясняются точные очаг и причина возгорания, проверяются различные версии, также следственной группой принимаются меры по установлению и задержанию конкретных подозреваемых лиц. В ходе расследования, в том числе будут выясняться причины и условия, которые могли способствовать произошедшему», – передает ТАСС сообщение регионального СК.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, размещение эвакуированных граждан организовано в здании школы № 165.

«По предварительной информации, вопрос о признании многоквартирного дома аварийным не рассматривался уполномоченным органом и не был включен в муниципальную адресную программу «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», –уточнили в ведомстве, добавив, что расследование уголовного дела взято в прокуратуре на контроль.

Между тем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить жильем всех, кто проживал в сгоревшем в ночь на пятницу деревянном доме в Екатеринбурге.

«Глава региона держит ситуацию под контролем, находясь в диалоге со всеми оперативными службами и главой столицы Урала. Дано поручение выяснить причины происшествия, оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Главе города Александру Высокинскому поручено обеспечить жильцов дома жильем из маневренного фонда», – говорится в сообщении департамента информационной политики региона.