Советник Эрдогана заявил, что ЕС провалил экзамен коронавирусом

Европейский союз провалил экзамен, которым является пандемия коронавируса. ЕС не оказал достаточной поддержки своим странам, которые пострадали от коронавируса наиболее сильно, заявил советник президента Турции Ясин Актай.

«Такими вопросами должен заниматься ЕС, ведь проблема одной страны – это проблема всего союза. Европа не сдала экзамен по теме коронавируса. Когда (пострадавшие страны, – прим. ВЗГЛЯД) стучат в двери, но им не открывают, они вынуждены стучаться в другие двери», – сказал советник турецкого лидера РИА «Новости».

Он добавил, что перед лицом новой угрозы неуместно говорить о старых обидах. Актай подчеркнул, что противостояние НАТО и России должно потерять актуальность.

«Наличие общего врага сплачивает людей. В этих условиях НАТО не противопоставлена никому, все вместе борются с вирусом, это объединило весь мир. Сейчас самое главное – преодолеть пандемию», – отметил советник.

При этом он уточнил, что Турция не ждет помощи от НАТО, так как ее положение на фоне пандемии лучше, чем в других странах альянса.

«Нужно обмениваться информацией о создании вакцины и лекарства, нельзя превращать это в механизм для зарабатывания денег. Лекарственные средства должны стать общим решением для всех, к ним необходим справедливой и равный доступ», – пояснил Актай.

По его словам, Турция обеспечена всем необходимым в условиях пандемии, она оказалась лучше других стран подготовленна к подобной ситуации.

«В апреле прошлого года было принято решение на уровне администрация президента о мерах борьбы с эпидемиями. Поэтому у нас нет никакой паники, к тому же вирус поздно пришел в Турцию, это дало нам дополнительное время для подготовки. У нас нет проблем с ИВЛ, есть даже то, что мы можем дать другим странам», – сказал он.

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