Информация о сигнале пропавшего в море пилота Су-27 не подтвердилась

Информация о сигнале радиомаяка в районе поисков летчика Су-27 в Черном море не подтвердилась, сообщили в Минобороны.

«Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

При этом поиски пилота продолжаются, подчеркнули в министерстве.

Поиски проходят в трех районах акватории Черного моря общей площадью 350 квадратных миль. В операции участвуют 11 кораблей и судов Черноморского флота, погранслужбы ФСБ и гражданские суда.

С воздуха ведется непрерывная разведка экипажами четырех вертолетов и беспилотников ЧФ. Еще четыре корабля и спасательное судно готовы к выходу.

В среду истребитель Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии. Сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 зафиксировали далеко за пределами района поиска. Эксперты сообщали, что у пилота есть все шансы выжить, несмотря на сильный ветер в районах поисков.