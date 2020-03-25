Гребенщиков призвал подписчиков оставаться дома

Вокалист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков обратился к своим подписчикам в соцсетях с просьбой оставаться дома.

«Мы вдруг оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу всех людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем, попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает», – призвал Гребенщиков в своем Facebook.

Он заверил, что это «совсем не скучное» занятие.

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