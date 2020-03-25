Российские кинотеатры начали шить медицинские маски

Кинотеатры в России начали шить маски и доставлять их, чтобы обеспечить работой своих сотрудников после прекращения деятельности из-за коронавируса. В частности, так сделала киносеть «Люмен» в Калининградской области, сообщил владелец и руководитель этой сети Павел Поникаровский.

«Этот социальный проект был придуман, чтобы более 100 сотрудников моей сети кинотеатров могли и сейчас получать какой-то доход… Сейчас у нас уже восемь заявок от сетей кинотеатров, и мы не успеваем их рассматривать. Ассоциация владельцев кинотеатров нас поддержала, и сейчас к нашей инициативе подключаются все кинотеатры страны», – рассказал он РИА «Новости».

Владелец сети отметил, что если в проекте примут участие все российские киносети, которые включают около 5 тыс. залов, объем производства защитных масок может составить до 500 тыс. в день. Стоимость многоразовой хлопковой маски составляет 200 рублей.

«Эти маски заказывают, в основном, частные лица», – добавил Поникаровский.

Он уточнил, что сотрудники киносети шьют их дома. За одну маску они получают 40 рублей. Пока силами персонала «Люмена» изготовлено около сотни масок, которые доставляются курьерами, минимум можно заказать 5 масок.

«Все доходы от этого социального проекта направляются только на поддержку сотрудников и оплату расходов, минимально необходимых для сохранения кинотеатров и их оборудования в рабочем состоянии», – отмечается в сообщении сети.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных ограничениях на фоне коронавируса, в частности, это касается работы культурно-развлекательных учреждений. Ограничения относятся и к деятельности кинотеатров.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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